В Москве выявили 3 818 новых случаев коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 3 818 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 943 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 648 человек, выписали при этом 575 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 9 462 новых случая COVID-19, при этом в 1 604 (17,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировали 4 922 901 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Тыва. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.