В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров

Некоторые авиакомпании предлагают простимулировать вакцинацию. 10 тысяч миль обещают за укол.

Как уточнил перевозчик, мили получат первые 10 тысяч пассажиров. Акция продлится до конца года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.