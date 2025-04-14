Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 15:30

Общество

В Москве пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

В Москве пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

"Проверка": сырники

"Актуальный репортаж": почему погодные аномалии бьют рекорды по всему миру

"Вопрос спорный": школьников предложили отправлять в спецучреждения за буллинг

Сезон цветения возобновится в Москве с началом потепления

Метеорологи рассказали, какие климатические изменения ожидаются в будущем

Аллергиков предупредили, какие деревья начнут цвести в Москве в ближайшее время

"Доктор 24": врач рассказала, какие болезни развиваются бессимптомно

В Москве средняя сумма чаевых составила 428 рублей

"Атмосфера": 8 градусов тепла ожидается в Москве вечером 14 апреля

Москва готовится к региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие состоится 18 апреля на нескольких площадках столицы. Участникам предложат более трех тысяч вакансий от 130 ведущих работодателей.

Посетители смогут пройти собеседования, получить консультации от карьерных экспертов, пройти профтестирование и узнать о возможностях профессионального роста. Особое внимание уделят поддержке разных категорий соискателей – от студентов и молодых специалистов до людей старшего возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика