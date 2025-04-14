В Москве пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Москва готовится к региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие состоится 18 апреля на нескольких площадках столицы. Участникам предложат более трех тысяч вакансий от 130 ведущих работодателей.

Посетители смогут пройти собеседования, получить консультации от карьерных экспертов, пройти профтестирование и узнать о возможностях профессионального роста. Особое внимание уделят поддержке разных категорий соискателей – от студентов и молодых специалистов до людей старшего возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.