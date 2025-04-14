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14 апреля, 07:45

Общество

Москвичи прислали новые снимки столицы в рубрику "Фотопоток"

Москвичи прислали новые снимки столицы в рубрику "Фотопоток"

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В рубрике "Фотопоток" в эфире телеканала Москва 24 жители столицы поделились кадрами пейзажей Москвы. Чтобы присоединиться к ним, необходимо перейти по QR-коду и отправить вертикальное изображение в чат-бот телеграм-канала "Москва 24".

Подборки фотографий показывают в прямом эфире с понедельника по четверг, а по пятницам выбирают победителя, который получает памятный мерч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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