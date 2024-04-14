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14 апреля, 11:35

Общество

Юрист по трудовому праву оценила ситуацию отказа соискателю из-за внешности

Юрист по трудовому праву оценила ситуацию отказа соискателю из-за внешности

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Юрист, специалист по трудовому праву, член Палаты налоговых консультантов России Валентина Яковлева оценила ситуацию отказа соискателю из-за внешности. Необоснованный отказ в приеме на работу запрещен по статье 64 ТК РФ. Так, законом запрещено отказывать любому лицу по обстоятельствам, которые не связаны с деловыми качествами соискателя. Однако отказ возможен, если связан с состоянием здоровья соискателя.

Куда обращаться людям с физическими особенностями в случае, если физданные стали поводом для отказа при приеме на работу? Существуют ли специальные службы, которые могут помочь в трудоустройстве, если самостоятельно найти работу не удается? Готовы ли столичные предприниматели сотрудничать с людьми с физическими особенностями?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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