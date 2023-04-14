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Новости

14 апреля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы.

Так, участок метро от "Селигерской" до "Физтеха" на салатовой ветке планируют достроить до конца года. "Физтех" станет самой северной станцией столичного метро. Сейчас там идет монтаж оборудования и отделка. В районе Северный, где находится станция, проживает почти 50 тысяч человек. И метро в шаговой доступности сделает район более удобным для жизни.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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