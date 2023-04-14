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17:45

Общество

Памятник тележурналисту Анатолию Лысенко открыли на Троекуровском кладбище

Памятник тележурналисту Анатолию Лысенко открыли на Троекуровском кладбище

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Памятник тележурналисту Анатолию Лысенко открыли на Троекуровском кладбище. На церемонии были не только члены его семьи, но и коллеги, ученики и друзья.

На церемонии открытия памятника объявили о создании фонда поддержки культурных и просветительских проектов имени Анатолия Лысенко, а также учреждении национальной премии для поощрения выдающихся молодых творческих деятелей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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