Памятник тележурналисту Анатолию Лысенко открыли на Троекуровском кладбище. На церемонии были не только члены его семьи, но и коллеги, ученики и друзья.

На церемонии открытия памятника объявили о создании фонда поддержки культурных и просветительских проектов имени Анатолия Лысенко, а также учреждении национальной премии для поощрения выдающихся молодых творческих деятелей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.