Новости часа: рост реальных зарплат населения составит более 5% в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рост реальных зарплат населения в этом году составит более 5%. Об этом заявили в Минэкономразвития.

Легкий мороз по ночам ждет жителей Москвы и области в выходные, 15 и 16 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дептранс предупредил о вечерних "дачных" заторах по пятницам со второй половины апреля. Прогнозируется повышенная загруженность МКАД и вылетных магистралей.