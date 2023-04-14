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Общество

Новости часа: рост реальных зарплат населения составит более 5% в 2023 году

Новости часа: рост реальных зарплат населения составит более 5% в 2023 году

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рост реальных зарплат населения в этом году составит более 5%. Об этом заявили в Минэкономразвития.

Легкий мороз по ночам ждет жителей Москвы и области в выходные, 15 и 16 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дептранс предупредил о вечерних "дачных" заторах по пятницам со второй половины апреля. Прогнозируется повышенная загруженность МКАД и вылетных магистралей.

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