"Актуальный репортаж": россиянкам могут ограничить возраст вступления в протокол ЭКО

В Минздраве России предложили ограничить возраст женщин, которые могут проходить через протокол ЭКО. На данный момент в законодательстве нет понятия репродуктивный возраст, но по меркам ВОЗ предельный – это 49 лет. Женщинам старше использование вспомогательных технологий обычно уже не назначают.

В России планку хотят опустить еще ниже. Сообщается, что на это есть свои причины. Что это за причины? И в каком возрасте россиянки становятся мамами?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.