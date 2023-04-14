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15:45

Общество

"Актуальный репортаж": россиянкам могут ограничить возраст вступления в протокол ЭКО

"Актуальный репортаж": россиянкам могут ограничить возраст вступления в протокол ЭКО

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В Минздраве России предложили ограничить возраст женщин, которые могут проходить через протокол ЭКО. На данный момент в законодательстве нет понятия репродуктивный возраст, но по меркам ВОЗ предельный – это 49 лет. Женщинам старше использование вспомогательных технологий обычно уже не назначают.

В России планку хотят опустить еще ниже. Сообщается, что на это есть свои причины. Что это за причины? И в каком возрасте россиянки становятся мамами?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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