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Общество

"Актуальный репортаж": названа цена самого дорога кулича в Москве

"Актуальный репортаж": названа цена самого дорога кулича в Москве

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"Время новых": куличи

29 тысяч рублей за кулич – такое возможно только в Москве. Такая цена за лакомство в ресторане "Пушкин". В список самых дорогих десертов попала золотая пасха "Жар-птица" из ресторана "Гвидон". Рядом на столе могут оказаться украшенные алмазной крошкой яйца.

В среднем по стране на куличи тратят 318 рублей, подсчитали аналитики. Значит ли, что дорогое блюдо обязательно вкуснее дешевого? И на что обратить внимание при выборе?

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