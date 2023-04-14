"Актуальный репортаж": названа цена самого дорога кулича в Москве

29 тысяч рублей за кулич – такое возможно только в Москве. Такая цена за лакомство в ресторане "Пушкин". В список самых дорогих десертов попала золотая пасха "Жар-птица" из ресторана "Гвидон". Рядом на столе могут оказаться украшенные алмазной крошкой яйца.

В среднем по стране на куличи тратят 318 рублей, подсчитали аналитики. Значит ли, что дорогое блюдо обязательно вкуснее дешевого? И на что обратить внимание при выборе?