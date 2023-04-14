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Общество

Москвичам рассказали про специальности для заключения контракта на военную службу

Москвичам рассказали про специальности для заключения контракта на военную службу

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От пехотинцев и танкистов до операторов дронов и айтишников – перечень специальностей для заключения контракта на военную службу довольно широкий. В пункте отбора на улице Яблочкова во время собеседования с кандидатами учитываются практически все навыки и компетенции.

Чем контрактная служба отличается от призывников, так это освоением воинской специальности и включением в штатное расписание воинской части согласно воинской специальности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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