Жители Хамовников намерены запретить ездить на самокатах по тротуарам в своем районе

В Хамовниках могут запретить проезд на электросамокатах по тротуарам. С такой инициативой выступили сами жители, объясняя это тем, что им не нравится интенсивное движение этого вида транспорта среди пешеходов.

Жители решили отстаивать свое право на спокойную жизнь и обратились в профильную комиссию совета депутатов. Еще они начали собирать подписи, чтобы узаконить этот запрет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.