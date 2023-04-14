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Общество

Жители Хамовников намерены запретить ездить на самокатах по тротуарам в своем районе

Жители Хамовников намерены запретить ездить на самокатах по тротуарам в своем районе

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В Хамовниках могут запретить проезд на электросамокатах по тротуарам. С такой инициативой выступили сами жители, объясняя это тем, что им не нравится интенсивное движение этого вида транспорта среди пешеходов.

Жители решили отстаивать свое право на спокойную жизнь и обратились в профильную комиссию совета депутатов. Еще они начали собирать подписи, чтобы узаконить этот запрет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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