Организаторы "Бессмертного полка" рассказали о проведении шествия

14 апреля в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная шествию "Бессмертного полка".

О формате проведения шествия рассказывали организаторы мероприятия, в числе которых сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.