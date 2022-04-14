В Москве заметили курьера на электровелосипеде в потоке машин

В Москве заметили курьера, который разогнался до 50 километров в час на электровелосипеде. На кадрах видно, как доставщик ехал в общем потоке машин, периодически меняя полосы и подрезая других участников движения.

В итоге он повернул во двор через двойную сплошную. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.