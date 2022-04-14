Власти РФ внепланово проиндексируют МРОТ, пенсии и другие выплаты

Помощник президента: Ожидается внеплановая индексация прожиточного минимума, МРОТ, пенсий, других социальных платежей.

"Газпром": Оснований для роста стоимости необходимых для газификации комплектующих нет.

Минтранс РФ рассмотрит возможность запуска дополнительных поездов в Крым.

