В Подмосковье продолжаются масштабные паводки, при этом уровни рек стремительно растут. Так, например, в Звенигороде Москва-река достигла своего максимального значения за последние 19 лет – 274 сантиметров.

В Серпухове накануне поднялась Ока, и теперь ее уровень составляет 465 сантиметров. А в городском округе Озеры из-за этого пришлось закрыть понтонный мост. Для связи между берегами и перевозки местных жителей по Оке организовали регулярные рейсы теплохода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.