"Бессмертный полк" в 2022 году пройдет в традиционном формате

Шествие "Бессмертного полка" в 2022 году пройдет не онлайн, а в традиционном формате. Об этом рассказали в Центральном штабе акции.

В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" на улицах городов России не проходило из-за пандемии коронавируса, организаторы проводили мероприятие в онлайн-формате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.