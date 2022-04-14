Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате в 2022 году

Шествие "Бессмертного полка" в 2022 году пройдет не онлайн, а в традиционном формате. Об этом рассказали в Центральном штабе акции.

В 2020 и 2021 годах мероприятие в его привычном виде не состоялось, из-за пандемии организаторам пришлось перевести его в онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



