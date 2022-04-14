Низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 14 апреля

В четверг, 14 апреля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 45%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +10 градусов, вечером температура составит +8 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





