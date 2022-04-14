Шествие "Бессмертного полка" состоится в очном формате в 2022 году

Шествие "Бессмертного полка" в 2022 году состоится в очном формате. Об этом сообщили организаторы.

Тестирование электробуса-гармошки на маршруте м2 в Москве продлится до конца августа, рассказал Дептранс.

Подключение Турции к санкциям против России нереалистично. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

