Шествие "Бессмертного полка" состоится в очном формате

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате в 2022 году, сообщил на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения (ООД) "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" на улицах городов России не проходило из-за пандемии коронавируса, организаторы проводили мероприятие в онлайн-формате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.