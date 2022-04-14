Россиянам заблокировали доступ к шрифтам Times New Roman и Arial

Американская компания Monotype ограничила доступ к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica для российских пользователей.

При попытке зайти на каталог с этими шрифтами появляется предупреждение "В доступе отказано". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.