В России отсутствует риск дефицита препаратов на основе ибупрофена

В России нет риска дефицита препаратов на основе ибупрофена. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий. В обороте находится более 100 миллионов упаковок препаратов. А в аптеках – 45 видов лекарств с этим действующим веществом. И таких запасов хватит более чем на полгода.

Кроме того, производство и импорт этих лекарств для российского рынка продолжается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.