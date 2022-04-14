Эксперты рассказали, как правильно выбрать губку для мытья посуды

Более 50% потребителей выбирают поролоновые губки для мытья посуды. Силиконовые, целлюлозные или бамбуковые пользуются меньшим спросом. Такие данные приводят крупные ретейлеры.

Чем отличаются изделия? И как выбрать качественный товар? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.