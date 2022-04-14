ПЦР-тесты станут платными для людей без симптомов ОРВИ в столичных поликлиниках

В поликлиниках закрывают пункты бесплатного тестирования, чтобы увеличить объемы плановой помощи. Но бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19 по-прежнему доступно людям с признаками заболевания и проводится в обязательном порядке. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Для москвичей без симптомов ОРВИ, которые хотят сдать тест, диагностика в столичных поликлиниках теперь станет платной. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.