Раненых военнослужащих РФ навестили родственники легендарных советских военачальников

Военнослужащих, получивших ранения во время спецоперации и находящиеся на лечении в госпитале им. Мандрыка, навестили родственники легендарных советских военачальников.

Пожелать бойцам скорейшего выздоровления приехали Ирина Хрулева, Ирина Лосик, Надежда Рокоссовская, Алексей Буденый и многие другие. Акция получила название "Лучшим воинам Мира". В ее рамках солдат на лечении навещают известные деятели культуры, науки и спорта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.