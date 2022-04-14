В Московской области продолжаются весенние паводки

В Подмосковье продолжаются весенние паводки. Из-за них местные жители вынуждены использовать резиновые сапоги. Люди также запасаются едой.

Какие районы больше всего пострадали от паводка? И почему подтопления происходят ежегодно в одних и тех же местах?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.