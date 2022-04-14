Ветеранам войн предложили предоставить по гектару земли

Ветеранам всех войн предлагают бесплатно раздать по гектару земли по всей России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и некоторых территорий в Краснодарском крае. Законопроект о выдаче участков в ближайшее время внесут в Госдуму.

Как рассказал автор инициативы Олег Нилов, в России насчитываются миллионы гектаров пустующих и заброшенных земель. И было бы правильно, чтобы ее безвозмездно получили те, кто хочет заняться подсобным хозяйством и построить свой дом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

