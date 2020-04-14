Какие шедевры мировой живописи изображают в домашних условиях люди в изоляции?

Соцсети пополнились новыми работами художников в изоляции. Так, в интернет выложили домашнюю версию Портрета двух молодых англичан Антониса Ван Дейка. Видно, что на поиски костюмов по шкафам ушло достаточно много времени. Сходство поразительное.

Рисующую молодую женщину кисти Мари-Дениз Вильер теперь можно найти в обычной городской квартире. А вот оригинал хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

А вот работа художника Константина Трутвского На сеновале заиграла новыми красками в режиме самоизоляции. В ход пошли шторы, диван и швабра для мойки окон. Возможно людей на снимке именно мытье стекол до изнеможения вдохновило воссоздать именно эту картину.

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