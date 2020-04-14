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14 апреля 2020, 10:30

Общество

В Москве от коронавируса вылечились уже 1 016 человек

В Москве от коронавируса вылечились уже 1 016 человек

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В Москве от коронавируса вылечились 1 016 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, за сутки выздоровели еще 179 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города.

Заммэра рассказала, что те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации от врачей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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