В Москве на дорогах может образоваться гололедица после рекордного тепла

В Москве продолжается сильный штормовой ветер, порывы которого достигают 24 метров в секунду. В ближайшие часы рекордное тепло может резко смениться заморозками, а на дорогах к ночи возможно образование гололедицы.

Уже зафиксированы случаи падения деревьев, ограждений и повреждения инфраструктуры. Например, на парковке около торгового центра рубероид сорвало с крыши, и он упал на припаркованный автомобиль. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, чтобы минимизировать последствия непогоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.