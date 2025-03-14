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14 марта, 19:15

Общество

В Москве на дорогах может образоваться гололедица после рекордного тепла

В Москве на дорогах может образоваться гололедица после рекордного тепла

В Москве рубероид упал на автомобили из-за штормового ветра

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В Москве продолжается сильный штормовой ветер, порывы которого достигают 24 метров в секунду. В ближайшие часы рекордное тепло может резко смениться заморозками, а на дорогах к ночи возможно образование гололедицы.

Уже зафиксированы случаи падения деревьев, ограждений и повреждения инфраструктуры. Например, на парковке около торгового центра рубероид сорвало с крыши, и он упал на припаркованный автомобиль. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, чтобы минимизировать последствия непогоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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