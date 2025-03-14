Москва 24 рассказала о победителе рубрики "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. На этой неделе ярким моментом стало видео о спасении бобра, который застрял под упавшим деревом. Автор этого ролика, Александр, стал победителем и получит подарок от телеканала.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.