Москвичей предупредили о сильном ветре и призвали быть аккуратными на дорогах

В Москве 14 марта ожидаются сильные порывы ветра, скорость которых может достигать 22 метров в секунду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Жителей столицы призвали быть осторожными на улице и соблюдать меры безопасности.

Центр организации дорожного движения рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и не отвлекаться на телефон за рулем. В случае обнаружения сломанных дорожных знаков или светофоров можно сообщить об этом по номеру 3210.

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