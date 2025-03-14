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14 марта, 16:15

Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре и призвали быть аккуратными на дорогах

Москвичей предупредили о сильном ветре и призвали быть аккуратными на дорогах

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В Москве 14 марта ожидаются сильные порывы ветра, скорость которых может достигать 22 метров в секунду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Жителей столицы призвали быть осторожными на улице и соблюдать меры безопасности.

Центр организации дорожного движения рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и не отвлекаться на телефон за рулем. В случае обнаружения сломанных дорожных знаков или светофоров можно сообщить об этом по номеру 3210.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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