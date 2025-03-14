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14 марта, 14:30

Общество

Московские молодожены смогут пожениться среди сакуры в Бирюлевском дендропарке

Московские молодожены смогут пожениться среди сакуры в Бирюлевском дендропарке

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Впервые в Москве молодожены смогут провести церемонию бракосочетания в окружении цветущей сакуры. Мероприятия пройдут в Бирюлевском дендропарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Площадка для церемонии расположена в одном из самых живописных и уединенных уголков парка. Предварительная дата проведения регистрации назначена на 30 апреля, однако она может быть скорректирована в зависимости от начала цветения сакуры. Хрупкие цветы держатся на деревьях всего несколько дней, что делает такое событие особенно уникальным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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