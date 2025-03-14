Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления 14 марта

В столице 14 марта ожидается девятибалльный шторм. Скорость ветра может достигать 22 метров в секунду, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Временами возможен дождь. Пик непогоды придется на период с 13:00 до 21:00.

Специалисты центра погоды "Фобос" предупреждают, что в этот период атмосферное давление резко упадет до 730 миллиметров ртутного столба, что на 16–18 единиц ниже нормы. Москвичей призвали быть осторожными на улице и соблюдать меры безопасности.

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