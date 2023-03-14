Программа "Сделано в Москве" получила премию "Большая Цифра"

Программа "Сделано в Москве" телеканала Москва 24 получила премию "Большая Цифра" в области многоканального цифрового телевидения.

Номинантами стали компании, которые презентовали в прошлом году собственные проекты: инновационные технологии, ТВ- и видеоконтент, оригинальные фильмы и сериалы.

Программа "Сделано в Москве" победила в номинации "Документально-познавательная телепрограмма". Награду вручили главному продюсеру холдинга "Москва Медиа" Дмитрию Грачеву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.