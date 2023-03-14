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Общество

Пассажира на инвалидной коляске не пустили на рейс в аэропорту Шереметьево

Пассажира на инвалидной коляске не пустили на рейс в аэропорту Шереметьево

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Пассажира на инвалидной коляске не пустили на рейс Москва – Челябинск в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел во время регистрации. Сотрудники аэропорта начали проверять коляску и обратили внимание на ее аккумуляторное устройство, которое стало в итоге причиной для недопуска на самолет.

По словам мужчины, он уже ни раз совершал полеты на данной коляске, до этого инцидента претензий не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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