Пассажира на инвалидной коляске не пустили на рейс в аэропорту Шереметьево

Пассажира на инвалидной коляске не пустили на рейс Москва – Челябинск в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел во время регистрации. Сотрудники аэропорта начали проверять коляску и обратили внимание на ее аккумуляторное устройство, которое стало в итоге причиной для недопуска на самолет.

По словам мужчины, он уже ни раз совершал полеты на данной коляске, до этого инцидента претензий не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.