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Новости

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Общество

Новости часа: ГД приняла закон о сокращении срока давности по экономическим преступлениям

Новости часа: ГД приняла закон о сокращении срока давности по экономическим преступлениям

Новости часа: пункты выдачи Wildberries могут временно закрыть 15 марта из-за забастовки

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries составили коллективные требования к компании

Новости часа: Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

В столице начался съезд Альянса дерматовенерологов и косметологов

Российские производители начали выпуск обновленных противогриппозных вакцин

Новости часа: Песков прокомментировал продление зерновой сделки

Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе продлили до 16 марта

Владельцы пунктов выдачи Wildberries устроили акцию возле офиса компании в Москве

Новости часа: ГИБДД Москвы призвала водителей к осторожности на дороге из-за погоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла закон об уменьшении срока давности по ряду экономических преступлений. Проект разработан во исполнение поручений президента в целях снижения негативных последствий для экономики РФ

В Донецке число раненых в результате атаки со стороны ВСУ возросло до двух. Об этом сообщает ТАСС.

К выходным, 18–19 марта, в Москве установится "красивая" погода с солнцем и без осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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обществопроисшествиярегионыпогодавидеоРоман Карлов
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