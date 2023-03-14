15:45Общество
Новости часа: ГД приняла закон о сокращении срока давности по экономическим преступлениям
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла закон об уменьшении срока давности по ряду экономических преступлений. Проект разработан во исполнение поручений президента в целях снижения негативных последствий для экономики РФ
В Донецке число раненых в результате атаки со стороны ВСУ возросло до двух. Об этом сообщает ТАСС.
К выходным, 18–19 марта, в Москве установится "красивая" погода с солнцем и без осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.