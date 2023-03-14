Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries составили коллективные требования к компании. Но передать их до сих пор не могут, так как в здание их не пускает охрана. На место уже приехала полиция.

Партнеры продолжают штурмовать офис Wildberries в Москве. Они недовольны новыми условиями оферты. По их словам, с 3 марта Wildberries списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришел не тот товар. Аналогичная ситуация происходит, если пришел бракованный товар.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.