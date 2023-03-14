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Новости

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Общество

В столице начался съезд Альянса дерматовенерологов и косметологов

В столице начался съезд Альянса дерматовенерологов и косметологов

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Москвичей предупредили о сильном ветре до вечера 14 марта

Возможности современной дерматологии обсуждают в Москве 14 марта. Около трех тысяч специалистов принимают участие в 16-м Всероссийском Съезде Национального Альянса дерматовенерологов и косметологов. Среди заявленных тем для обсуждения – инфекционные заболевания кожи, психодерматология, онкологические заболевания.

Особое внимание врачи уделяют болезням, которые должны лечить несколько специалистов. Медики обсудят проблемы в области ревматологии, урологии, ВИЧ и многих других. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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