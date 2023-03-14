Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе продлили до 16 марта

Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе продлили до четверга, 16 марта. Дело в том, что на дорогах сохраняется гололедица.

Кроме того, 14 марта синоптики пообещали сильный ветер и мокрый снег. При этом в Москву начинает постепенно приходить потепление, температура поднимется до 4 градусов.

Означает ли это скорый приход климатической весны? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.