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Общество

Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе продлили до 16 марта

Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе продлили до 16 марта

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Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе продлили до четверга, 16 марта. Дело в том, что на дорогах сохраняется гололедица.

Кроме того, 14 марта синоптики пообещали сильный ветер и мокрый снег. При этом в Москву начинает постепенно приходить потепление, температура поднимется до 4 градусов.

Означает ли это скорый приход климатической весны? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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