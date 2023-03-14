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Общество

Новости часа: ГИБДД Москвы призвала водителей к осторожности на дороге из-за погоды

Новости часа: ГИБДД Москвы призвала водителей к осторожности на дороге из-за погоды

ОПИ призвала уравнять онлайн-площадки и магазины в обязанностях перед покупателями

Три новых случая лихорадки денге зафиксировали в Красноярском крае

Тигров, волков и львов изъяли у жителя в Одинцове

Москвичей предупредили о сильном ветре до вечера 14 марта

"Атмосфера": 2 градуса ожидается в столице вечером 14 марта

ОПИ призвала уравнять маркетплейсы и магазины в обязанностях перед покупателями

Новости часа: Песков рассказал, можно ли вывести украинский конфликт в мирное русло

"Доктор 24": сезонные фрукты и овощи

Столичные синоптики заявили о резком потеплении в Москве 14 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ГИБДД Москвы призвала водителей и пешеходов к осторожности на дороге из-за погоды. Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду будет сохраняться в городе до 21:00 14 марта.

Швы обновят на 37 мостовых сооружениях в Москве в 2023 году. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы долларов в результате краха американского банка SVB. Таковы данные СМИ.

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