Новости часа: ГИБДД Москвы призвала водителей к осторожности на дороге из-за погоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ГИБДД Москвы призвала водителей и пешеходов к осторожности на дороге из-за погоды. Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду будет сохраняться в городе до 21:00 14 марта.

Швы обновят на 37 мостовых сооружениях в Москве в 2023 году. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы долларов в результате краха американского банка SVB. Таковы данные СМИ.