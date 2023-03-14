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Общество

ОПИ призвала уравнять маркетплейсы и магазины в обязанностях перед покупателями

ОПИ призвала уравнять маркетплейсы и магазины в обязанностях перед покупателями

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Представители организации "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) призвали уравнять обязанности онлайн-маркетплейсов и обычных магазинов в части обеспечения прав потребителей. Дело в том, что клиенты интернет-платформ нередко сталкиваются с трудностями.

Например, при возврате вещей покупатели могут попасть в ситуацию, когда нужно сначала сдать испорченную вещь, дождаться поступления денег и лишь затем приобрести ее заново, и цена за это время может вырасти.

Как планируют повлиять на маркетплейсы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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