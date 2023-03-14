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12:00

Общество

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о мошенничестве на лидерских курсах

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о мошенничестве на лидерских курсах

ОПИ призвала уравнять маркетплейсы и магазины в обязанностях перед покупателями

Отдыхавшие в Таиланде россияне привезли в Красноярск лихорадку денге

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

Глава ВОЗ выразил уверенность, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году

Новости часа: москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня

Москвичей предупредили о сильной метели 14 марта

Синоптики заявили о резком потеплении 14 марта в столице

"Утро": москвичам рассказали о погоде 14 марта

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Лидерские курсы, тренинги личностного роста, продажа специальных вебинаров по увеличению богатства – тренд на такие обучения набирает обороты. Однако такие курсы и вебинары стоят дорого, и люди готовы продавать квартиры ради обучения и вносить деньги регулярно в новые занятия.

Как организаторы курсов заманивают людей и манипулируют их поведением, заставляя вкладывать все свои сбережения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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