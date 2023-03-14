"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о мошенничестве на лидерских курсах

Лидерские курсы, тренинги личностного роста, продажа специальных вебинаров по увеличению богатства – тренд на такие обучения набирает обороты. Однако такие курсы и вебинары стоят дорого, и люди готовы продавать квартиры ради обучения и вносить деньги регулярно в новые занятия.

Как организаторы курсов заманивают людей и манипулируют их поведением, заставляя вкладывать все свои сбережения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.