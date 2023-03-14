Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Общество

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

Глава ВОЗ выразил уверенность, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году

Новости часа: москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня

Москвичей предупредили о сильной метели 14 марта

Синоптики заявили о резком потеплении 14 марта в столице

"Утро": москвичам рассказали о погоде 14 марта

"Утро": влажность воздуха в столице составлила 90%

"Утро": атмосферное давление в Москве 14 марта составит 742 мм ртутного столба

Эксперты рассказали, как выбрать термокружку

"Мослекторий": Александр Дзидзария

В Москве снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, показатели не превышают эпидемических пороговых величин.

Отмечается, что в городе вакцинировано 60% населения. Охват прививками персонала образовательных организаций, организаций соцзащиты, а также работников транспорта составляет более 75%.

Кроме того, с начала эпидсезона в столице не возникло необходимости в том, чтобы полностью закрыть какую-либо школу или университет. Учебный процесс приостанавливается исключительно в отдельных зданиях, классах или группах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика