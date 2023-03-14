Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

В Москве снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, показатели не превышают эпидемических пороговых величин.

Отмечается, что в городе вакцинировано 60% населения. Охват прививками персонала образовательных организаций, организаций соцзащиты, а также работников транспорта составляет более 75%.

Кроме того, с начала эпидсезона в столице не возникло необходимости в том, чтобы полностью закрыть какую-либо школу или университет. Учебный процесс приостанавливается исключительно в отдельных зданиях, классах или группах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.