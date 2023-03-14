Глава ВОЗ выразил уверенность, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году

Пандемия коронавируса может закончиться уже в этом году. Надежду на скорое разрешение ситуации выразил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, количество смертей от COVID-19 и его осложнений стало снижаться. Остается только вынести уроки из этой чрезвычайной для общественного здравоохранения ситуации, чтобы паника и халатность больше не повторились, отметил глава ВОЗ.

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