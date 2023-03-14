В Думу внесли законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет

Госдума может принять проект о повышении призывного возраста уже в весеннюю сессию. Документ внесли на рассмотрение нижней палаты накануне. Если его одобрят, то закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Минимальный призывной возраст предлагают увеличивать поэтапно. Так, в следующем году призовут на военную службу граждан в возрасте от 19 до 30 лет. В 2024 году повестки из военкоматов получат молодые люди от 20 до 30 лет. А с 1 января 2026 года призывной возраст установится в диапазоне от 21 года до 30 лет.

Авторы инициативы считают, что поправки в закон приведут к повышению качества призывников, так как в войска начнут приходить взрослые люди, которые более подготовлены к службе в армию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.