Исследование показало, что россияне хотят наладить личную жизнь в 2025 году

Онлайн-сервисы знакомств провели исследование, согласно которому в 2025 году большинство россиян стремятся найти спутника жизни. Однако подход к поиску у всех разный: одни ждут, когда подходящий человек найдется сам, другие активно ходят на свидания, но не достигают желаемого результата.

Какие ошибки чаще всего допускают мужчины и женщины при знакомстве? Как правильно вести себя на первом свидании? И мешает ли людям стеснительность и неуверенность?

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