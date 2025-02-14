14 февраля, 16:00Общество
Исследование показало, что россияне хотят наладить личную жизнь в 2025 году
Онлайн-сервисы знакомств провели исследование, согласно которому в 2025 году большинство россиян стремятся найти спутника жизни. Однако подход к поиску у всех разный: одни ждут, когда подходящий человек найдется сам, другие активно ходят на свидания, но не достигают желаемого результата.
Какие ошибки чаще всего допускают мужчины и женщины при знакомстве? Как правильно вести себя на первом свидании? И мешает ли людям стеснительность и неуверенность?
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