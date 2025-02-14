Дерматолог рассказала, как выбрать соль для ванн

Дерматолог Яна Кизюн рассказала, как выбрать соль для ванн. По ее словам, лучше всего отдавать предпочтение уходовому средству, в котором есть морская соль, растительные компоненты, к примеру, эфирные масла.

Также она отметила, что важно обращать внимание, если у соли ядовитый яркий цвет. Эксперт рассказала, что такие соли лучше не брать, потому что там содержатся химикаты, которые очень ярко окрашены.

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