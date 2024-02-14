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14 февраля, 11:15

Общество

Синоптики предсказали очередную оттепель в Москве 18 февраля

Синоптики предсказали очередную оттепель в Москве 18 февраля

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Серьезное похолодание обещают москвичам синоптики на этой неделе. Уже с утра 14 февраля термометры показали около -14 градусов. В ближайшие дни морозы станут еще сильнее. Однако такая температура продержится в городе около двух дней.

Так, уже днем в субботу, 17 февраля, столбики термометров в Москве поднимутся до 3–10 градусов мороза, а 18 февраля наступит очередная оттепель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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